Подмосковье 05 декабря 2022, 18:59 Воробьев поручил внедрить практику обслуживания лифтов Королева в других округах Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев предложил привести обслуживание лифтов к единому стандарту РИА «Новости»

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Единый стандарт обслуживания лифтового оборудования на примере Королева предложил внедрить во всех городских округах губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с региональным правительством и главами муниципалитетов.

В многоквартирных домах Подмосковья заменили лифты старше 25 лет, но проблемы оказались и в новых подъемниках.

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«Печально, когда они не работают — это неудобно, дискомфортно. Королев — молодцы, команда решила эту управленческую задачу. И мы предлагаем распространить их успешную практику на все муниципалитеты. Также важно, чтобы лифты, которые подвержены вандализму, были оборудованы камерами», — заявил Андрей Воробьев.

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В Королеве лифты находятся под контролем муниципальной Единой диспетчерской службы. При аварии срабатывают датчики, которые отправляют сигнал на пульт дежурного, который направляет на место мастера. Максимальный срок прекращения работы лифтов составляет не более одних суток. При этом плановые работы по ремонту проводятся в рамках единого типового договора.

На такой же стандарт переведут многоквартирные дома в Химках, а также в Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что в других городских округах за работой лифтов следят управляющие организации и лифтовые компании. При этом у них есть договоры только о техническом обслуживании подъемников.

«Необходимо утвердить стандартный договор на эксплуатацию лифтового оборудования и перечень затрат. В каждом муниципалитете организовать контроль за проведением этих работ городской Единой диспетчерской службой. Я думаю, что в конце первого квартала следующего года мы сможем оценить результат», — заявил министр.

Велиховский добавил, что программа по оснащению лифтов камерами наблюдения начнется в следующем году.

Лифтовой парк Московской области насчитывает более 62 тысяч единиц подъемников, установленных в многоквартирных домах, где живут около 4,1 миллиона человек.