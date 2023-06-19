Подмосковье 19 июня 2023, 13:08 Воробьев поручил усилить работу над проектом медцентра в Балашихе Губернатор Подмосковья Воробьев призвал изучить проект строительства медцентра в Балашихе Пресс-служба губернатора Московской области

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Модернизация системы здравоохранения Московской области поможет улучшить качество медицинских услуг для населения. Для этого в регионе продолжают работу по замене аналогового оборудования в больницах, а также разрабатывают проект строительства современного медицинского центра на востоке в Балашихе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что реализация программы по возведению нового медицинского учреждения требует от правительства региона дополнительных усилий.

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«Отдельный большой проект, который мы сегодня обсуждаем — это изменение системы здравоохранения, а именно — строительство большого современного медицинского центра на востоке, в Балашихе. Это потребует от нас дополнительных усилий, как от строительного блока, финансового, так и от отраслевиков, которые сопровождают этот проект», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что необходимо внимательно изучить и проанализировать все нюансы строительства, чтобы получить поддержку на федеральном уровне.

Строительство нового медицинского центра в микрорайоне Ольгино в Балашихе решит вопрос с оказанием высокотехнологичной помощи жителя самого большого городского округа Московской области. Лечение в новом учреждении здравоохранения смогут пройти 1,2 тысячи пациентов, а врачи смогут ежедневно принимать до 300 человек.