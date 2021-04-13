«Держите руку на пульсе». Воробьев поручил усилить контроль над «горящими» стройками

Губернатор Подмосковья поручил министрам и главам городских округов усилить контроль за строительством социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник. Андрей Воробьев обозначил, что задача — держать руку на пульсе и стремиться сдавать работы досрочно, но при этом качественно.

Об этом он сообщил на заседании с областным правительством и главами округов. Губернатор Подмосковья поставил и другую задачу — пристально следить за достройкой домов обманутых дольщиков. Их необходимо обеспечить ключами от квартир не позднее 2023 года.

Прошу по всем „горящим“ стройкам и всему, что касается обманутых дольщиков, держать руку на пульсе. <…> Я прошу глав обратить на это свое персональное внимание Андрей Воробьев.

Особый акцент должны сделать на школах. В качестве примера округа, где они крайне необходимы, глава Подмосковья привел Лобню.

«Один из вопросов в Лобне — по школе. Мы нашли решение и в этом году приступим к строительству. Сложность заключается в том, что рядом аэропорт Шереметьево, а значит, и различные ограничения, приаэродромные территории. Но наша задача — найти удобное для жителей место, где мы и построим школу на 1100-1500 мест», — подчеркнул губернатор.

Ранее он поручил сократить сроки строительства социальных объектов, чтобы, например, дети быстрее могли пойти в школы и детские сады. Образовательные центры сейчас возводят на 1,5 года.