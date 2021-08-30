Воробьев поручил усилить безопасность 1 Сентября и на выборах в Подмосковье

В сентябре жителей Подмосковья ждут как минимум два важных события, которые коснутся большого количества семей. Это День знаний и выборы с 17-го по 19-е. Вопросу безопасности уделят пристальное внимание, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании с правоохранительным блоком.

Он поручил усилить безопасность и меры, которые помогут ее обеспечить.

В День знаний наши дети пойдут в школы — около миллиона человек у нас в этом году. И дошколят очень много. Конечно, важен вопрос безопасности и всего, что ее касается Андрей Воробьев.

А с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму и Мособлдуму.

«У нас более четырех тысяч участков для голосования. Нужно быть готовыми ко всем мероприятиям, связанным с вопросом безопасности», — сказал Воробьев.

На площадках сделают разметку для соблюдения социальной дистанции, а все помещения пройдут санитарную обработку.

Жителям выдадут маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки. Каждый участок оснастят видеонаблюдением.

Но особое внимание безопасности уделят силовые структуры, которые будут следить за порядком.

Правоохранительный блок эти темы прекрасно знает. Уверен, что мы обеспечим необходимые действия, связанные с безопасностью Андрей Воробьев.

Проголосовать можно в течение трех дней, с 8:00 до 20:00.