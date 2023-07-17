Подмосковье 17 июля 2023, 12:42 Воробьев поручил учесть пожелания жителей при благоустройстве парков в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев: пожелания жителей включат в дорожную карту по паркам Пресс-служба губернатора Московской области

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Посещаемость общественных пространств Подмосковья увеличилась по мере благоустройства. Местные жители внесли свои пожелания по их улучшению, и важно учесть их в дорожной карте. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим по цифрам, что идет активный рост посещения наших парков — все, что связано с отдыхом. Все пространства, которые мы обеспечиваем, должны работать и должны быть комфортны», — сказал он.

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Благоустройство общественных пространств — важная тема, большой и регулярный запрос жителей Подмосковья, сказал губернатор. Их посещаемость увеличилась. Он отметил работу подрядчиков, которые выполнили задачи в срок.

В голосовании на тему благоустройства приняли участие почти 200 тысяч человек, и губернатор поручил учесть их пожелания. Парки необходимо сделать удобными для посетителей, подчеркнул Воробьев.

«По всему тому, что в народе называется „хотелки“, желания, рекомендации, я бы хотел, чтобы мы тоже имели дорожную карту и понимание того, где, что и когда можем обеспечить», — заявил глава региона.

Андрей Воробьев напомнил, что Московская область предложила внести в федеральное законодательство поправки о предоставлении максимальных возможностей для работы малого бизнеса и оказании различных услуг, которые очень востребованы в каждом городском округе. Он призвал работать в этом направлении.

Министерство благоустройства Московской области сообщило, что с 3 по 9 июля в парках побывали 1,9 миллиона человек. Самыми популярными стали «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкине и «Сестрорецкий» в Клину.