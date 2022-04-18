Воробьев поручил сделать рассылку о возможностях детского отдыха в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил широко распространить информацию о возможностях детского отдыха в регионе. Жители должны получить соответствующую рассылку, подчеркнул Воробьев на заседании правительства 18 апреля.

«Важно сделать рассылку, чтобы максимальное количество наших жителей воспользовались этим отдыхом», — подчеркнул глава Подмосковья.

По словам министра соцразвития Московской области Людмилы Болатаевой, кампания детского отдыха в регионе стартует 25 мая. В лагерях пройдет четыре смены. За лето там смогут отдохнуть более 100 тысяч ребят. Всего в Подмосковье 114 детских лагерей. Средняя стоимость путевки за 21 день (одна смена) — 54 тысячи рублей. Подробная информация о лагерях есть на специальном портале.

Болатаева напомнила о продолжении программы «детского» кешбэка, по которой родители могут получить компенсацию за приобретенную путевку в лагерь для ребенка. Вернуть можно 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Они поступили в продажу уже 31 марта, поехать в лагерь дети смогут с 1 мая по 30 сентября. Список учреждений есть на сайте мирпутешествий.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал тему детского отдыха «важной и чувствительной».