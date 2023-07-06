Подмосковье 06 июля 2023, 16:42 Воробьев поручил разобраться со строительством пешеходных дорог в Истре Губернатор Воробьев отметил важность пешеходных дорог на примере деревни Крючково Телеканал «360»

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В городском округе Истра находится большое количество небольших населенных пунктов, где люди в основном живут в маленьких домах. Поэтому для них необходимо сделать удобные пешеходные дорожки. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы «Подмосковье. Работаем».

Так он прокомментировал обращение жительницы деревни Крюково Марины Ероховой, которая попросила установить пешеходные дорожки к магазину и автобусной остановке, чтобы дети могли ездить в школу. Пока им приходится передвигаться по неблагоустроенной обочине.

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Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что всего в этом году в Московской области проведут работу по организации 62 километров тротуаров, из которых 40 включили в программу по обращениям жителей.

«Тротуар Марины мы начнем в июле и закончим в августе, будет сделано по 300 метров с обеих сторон дороги, потому что дети идут и по той, и по другой стороне к остановке, чтобы уехать в школу», — заявила Кротова.

Андрей Воробьев отметил, что эту работу нужно обязательно проводить, чтобы улучшать жизнь сельчан.

«В Истре большое количество небольших населенных пунктов, где проживают преимущественно в собственных домах. Насколько заметный этот запрос по тротуарам и знаете ли вы первые 10−20 локаций, где мы должны обеспечить безопасность и удобство?» — поинтересовался губернатор у главы округа Татьяны Витушевой.

Она отметила, что самая большая проблема сейчас в Дедовске, где острая нехватка тротуаров. А всего в округе около пяти проблемных точек, в том числе деревня Крючково. Но этот вопрос удалось решить при участии Мосавтодора и правительства.