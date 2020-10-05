Воробьев поручил жестко разобраться с работой вредных предприятий в Подмосковье

Сжигание отходов в Дубне

В Дубне жителей серьезно беспокоит завод, сжигающий отходы. Утилизируют их преимущественно ночью, и дышать почти что нечем.

«Я же давал команду однозначную — прекратить деятельность», — напомнил Воробьев.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин пояснил, что ситуацию взяли на контроль. В начале осени завод «Пантеон» действительно возобновил сжигание отходов V класса.

Там жгут не медицинские отходы, а органику, пищевые отходы V класса. Произошло это из-за того, что прокуратура проиграла в двух инстанциях иск о прекращении деятельности завода Дмитрий Куракин.

Сейчас, как отметил Куракин, министерство ищет решение этой проблемы. Вопрос взят на постоянную проверку.

Андрей Воробьев подчеркнул необходимость контроля над тем, что везут на предприятие и почему из-за этого распространяется беспокоящий людей запах. Он удивился, почему проиграли суд, и попросил разобраться в ситуации.

Значит, необходимо проконтролировать, что туда везут и почему пахнет из-за этого предприятие, беспокоит людей. Мне сложно представить, как можно проиграть в суде эту позицию. Если нужна помощь, давайте включаться Андрей Воробьев.

Губернатор поручил регулярно докладывать ему о результатах работы. Главе округа он дал команду держать эту ситуацию на постоянном контроле.

Цементный завод в Коломне

Нерешенной остается проблема Щуровского цементного завода в Коломне. Еще в советские времена он, по словам Куракина, был одной из главных проблем города в плане негативного воздействия.

«Я общался с людьми, и они говорили, что раньше, если переезжаешь Оку, все было серое. И снег был серого цвета на этой территории», — рассказал Дмитрий Куракин.

Но затем завод купила группа LafargeHolcim. И с 2008 по 2011 год его полностью модернизировали, вложив в это 500 миллионов евро и доведя производственную мощность до двух миллионов тонн готовой продукции в год.

По большинству показателей, связанных с выбросами, отмечено сокращение: на 20% — по углекислому газу и практически на 100% — по взвешенным частицам Дмитрий Куракин.

Оборудование, заметил министр, на заводе стоит современное и соответствует мировым стандартам. Дважды в год проводят его ревизию и капитальный ремонт. Только на замену фильтров уходит 40 миллионов.

Документы у завода, заверили в подмосковном Минэкологии, в порядке. А само предприятие охотно идет на контакт и открыто для сотрудничества, чтобы максимально снизить вред для окружающей среды.

«Андрей Юрьевич, я пообщался с жителями, с батюшкой, учреждениями местными — практически нет сомнений в том, что то, что мы видим оседающим на крышах домов, — это накопленная все-таки цементная пыль. И я думаю, что негативное воздействие предприятие все же оказывает. Но оно готово сделать дополнительные экологические шаги. Оно полностью открыто для сотрудничества», — подчеркнул министр.

Сейчас представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, Мособлэкомониторинга проводят проверки и лабораторные исследования. Куракин попросил дать дополнительное время для завершения всех анализов. Андрей Воробьев подчеркнул, что эту проблему необходимо решить с максимальным уровнем ответственности и строгости.

Есть предприятие. Да, это хорошее событие — работающее предприятие. Но оно, судя по всему, травит людей. Меня интересует дорожная карта LafargeHolcim по экологической безопасности. Чтобы на окнах людей не было цемента. Пусть производят цемент, делают добрые дела, но не за счет здоровья жителей Коломны Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что правительство Подмосковья готово помочь и разобраться в вопросе. Главное — не сидеть сложа руки и немедленно исправить проблему.

«Если они серьезные бизнесмены, нужно вложиться один раз, чтобы потом не кусать локти. Чтобы потом не закрывать предприятие и, не дай бог, не рассчитывать ущерб. А иначе LafargeHolcim у нас попадет в беду. И рабочих мест не будет, и экономики не будет. Нам это не нужно», — подчеркнул глава региона.

Теперь Минэкологии Московской области дополнительно осмотрит всю промышленную зону, чтобы проверить, есть ли здесь еще источники негативного воздействия на окружающую среду.

Нам надо помочь им. Но все в руках самого генерального директора и акционера. В любом случае эту пыль из Коломны убирайте Андрей Воробьев.

В настоящее время на заводе работают 122 пылеулавливающие установки, электрофильтры и другое современное оборудование, которое позволяет минимизировать вред экологии. Но предприятие согласно и готово сотрудничать с правительством, чтобы улучшить показатели и решить еще существующие проблемы.

Пруд Неумейка в Подольске

Специалисты обследовали промзону вокруг пруда Неумейка в Подольском районе, проверили систему ливневой канализации, в том числе заброшенные очистные бывшего ЖБИ. Им удалось обнаружить и перекрыть источник, по которому хозяйственные стоки из промзоны попадали в пруд. Осталось почистить водоем.

Глава округа Николай Пестов заметил, что пруды в свое время строились как отстойники деятельности промзоны. По инициативе подольского прокурора возбуждено уголовное дело.

«Мы добьемся того, чтобы допустивший это был наказан. <...> Предприятиям, которые не имеют локальных очистных сооружений, вынесли предписание о необходимости проведения этой работы», — сказал он.