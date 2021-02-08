Воробьев поручил рассказывать жителям Подмосковья, как строятся школы и больницы

В Подмосковье продолжается активное строительство школ, детских садов и поликлиник. В связи с этим губернатор Андрей Воробьев поручил зампредам максимально информировать жителей о строительстве.

«Мы продолжаем активно строить социальные объекты. Открытие школ, детских садов, поликлиник — все это реализуется в рамках президентских программ. По всем этим программам мы имеем четкую дорожную карту», — сообщил он на совещании с зампредами.

Губернатор отметил, что лучше досрочно научиться сдавать все объекты.

«Для этого мы должны организовать систему регулярного контроля за теми объектами, которые ждут наши жители. Поликлиника или больница, школа или детский сад — все получится, если мы будем держать руку на пульсе», — пояснил он.

При этом он обратил внимание на то, что необходимо знать, кто из строителей «находится в красной зоне».

«Я прошу максимально информировать жителей о ходе строительства того или иного жилища. У каждого человека есть планы, и очень хочется, чтобы эти планы сбывались как минимум не позже намеченного срока, а лучше раньше», — отметил Воробьев.

По его словам, правительство регулярно получает обращения жителей по «наиболее чувствительным знаковым вопросам».

«Наша задача — все те перемены, которые ждут наши жители, обеспечивать. Неважно, тротуар это или остановка, школа или еще более крупный проект, — все это очень важно рассматривать и ставить в план реализации», — заявил глава региона.

Воробьев добавил, что он ставил задачу удовлетворить просьбу жителей Звездного Городка. В Тропареве стоит старая школа, которая уже почти развалилась. По словам губернатора, в ближайшее время там появится современное образовательное учреждение.