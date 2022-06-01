Воробьев поручил рассказать жителям Подмосковья о плюсах перехода на электронный платежный документ ЖКХ

Андрей Воробьев поручил МинЖКХ рассказать жителям Подмосковья о преимуществах перехода на электронный платежный документ ЖКХ. Благодаря цифровизации, они смогут оплачивать услуги более оперативно и при этом помогать экологии.

Ответственными губернатор назначил глав городских округов региона, а также министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерину Швелидзе, зампреда правительства Подмосковья Вячеслава Духина и вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Им нужно проконтролировать, что жители и управляющие компании Подмосковья получили информацию о сроках внедрения Единой системы расчетов ща ЖКУ, а также знают о преимуществах перехода на ЕПД. Исполнить поручение надо до 30 июня этого года.

Теперь жители получат право полностью отказаться от бумажных квитанций и получать платежки только в электронном виде. Подписаться на него можно на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». После успешного оформления подписки электронный платежный документ будет направлен по адресу электронной почты, указанной при регистрации.

Важно подтвердить данный электронный адрес по ссылке, которая придет на указанный ящик сразу после прохождения регистрации. Если подписка была активирована, а электронный платежный документ не доставлен, нужно направить заявку с тематикой «Подписка/отказ от подписки на получение платежного документа в электронном виде».

Как ранее разъяснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, у электронного платежного документа есть целый ряд преимуществ. Он становится доступен на несколько дней раньше, чем бумажный аналог, электронный единый платежный документ не потеряется и всегда будет находиться в личном кабинете и на почте клиента. Кроме того, подписка на электронный формат документа заботиться об окружающей среде.