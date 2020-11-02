Воробьев поручил работодателям создать особые условия для работников 65+ и беременных

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с зампредами на тему пандемии коронавируса в регионе. По его словам, самоизоляция для граждан старше 65 лет просто необходима, потому что они болеют тяжелее остальных.

«С понедельника я подписал распоряжение, которое подразумевает изоляцию граждан старше 65 лет. Почему это сделано? Мы все видим, что те, кто в старшем возрасте, болеют тяжелее — это очевидно. И порядка 55% людей на ИВЛ — жители старше 65 лет. Поэтому мы должны сделать все, чтобы их обезопасить в первую очередь. Я обращаю внимание работодателей, еще раз поговорите, объясните владельцам и управляющим промышленных предприятий о возможных предоставлениях особых условий труда тем, кто старше 65 лет», — заявил Воробьев.

При этом он отметил, что в особую группу входят и беременные женщины. Они также по возможности должны быть переведены на удаленку.

Особая группа — женщины в положении. Здесь тоже прошу уделить внимание. Когда женщина работает и находится в положении, надо максимально создать безопасные условия работы и по возможности тоже перевести на удаленку Андрей Воробьев.

Помимо этого, губернатор призвал собравшихся обратить внимание на качество услуг, которые предоставляют в стационарах.

«Но вместе с тем не могу не сказать, что некоторые стационары обращают на себя внимание. И я прошу обратить внимание на качество предоставляемых услуг, особенно там, где мы видим жалобы. Дело не только в койках, которые мы размещаем, а в качестве и эффективности лечения, — сообщил он. — Также я хочу подчеркнуть важность телемедицины, сопровождения наших жителей, уже выздоровевших. Они тоже нуждаются в заботе, опеке. Для этого мы открыли центр в МОНИКИ».

Кроме того, Воробьев затронул тему привлечения новых врачей для борьбы с коронавирусом.

«Создавать, строить новые койки сложно, но мы научились. Однако принципиально важно качество врачей, среднего медицинского персонала», — сообщил он.