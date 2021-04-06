Воробьев поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству обратить особе внимание на Домодедово, Луховицы и Раменское из-за угрозы весеннего половодья. Об этом он заявил во время совещания.

Снежная зима в этом году создала проблемы весной. Уровень воды в реках Московской области поднимается. Однако критических угроз по подтоплению в регионе пока нет, сообщил Андрею Воробьеву зампредседателя правительства Подмосковья, министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Несмотря на отсутствие сильных угроз, глава региона поручил ведомству следить за ситуацией.

«Обращаю внимание на традиционные территории, такие как Домодедово, Луховицы, Раменское. Прошу держать руку на пульсе и крайне внимательно смотреть на те места, где идут подтопления, в том числе и дорог. Я прошу владеть ситуацией. И если нужна будет какая-то помощь, вы можете смело обращаться в наш адрес», — отметил губернатор.