Подмосковье 21 августа 2023, 12:53 Воробьев поручил подстроить новые автобусные маршруты под движение поездов в Подмосковье Губернатор Воробьев: нужно подстроить автобусные маршруты под поезда в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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В Подмосковье запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД. Важно сделать проезд максимально удобным, заявил на совещании губернатор региона Андрей Воробьев.

«Одним из важных ключевых запросов жителей остается автобусное сообщение. Этому на прошлой неделе был посвящен Госсовет по теме транспорта», — сказал он.

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В связи с благоустройством платформ МЦД-3 в Подмосковье запустят 175 автобусов. Андрей Воробьев призвал подстроить их под движение железнодорожного транспорта, чтобы пользоваться ими стало максимально удобно, и оповестить жителей о нововведениях.

«Очень важно качественно и доходчиво проинформировать жителей обо всех транспортных изменениях, которые у нас происходят. Все новое требует особого дополнительного разъяснения и акцентов», — поручил глава региона.

Одновременно с этим в Московской области решили модернизировать центральный транспортный узел, что потребует наличия хабов на конечных точках МЦД для следующих территорий. Андрей Воробьев заявил, что работа над этим проектом началась.