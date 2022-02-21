Первые 1500 беженцев из Донбасса приедут в Подмосковье 22 февраля

В Московскую область 22 февраля прибудут первые 1500 беженцев из Донбасса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил подготовить встречу прибывающих жителей ЛНР и ДНР.

«Завтра приезжают первые 1500 детей, матерей, бабушек, преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске», — сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства.

Воробьев поручил главе округа находиться в Наро-Фоминске, чтобы встретить беженцев. Губернатор дал аналогичное поручение главам всех пяти городских округов, куда также привезут беженцев.

«И здесь нужна наша забота, внимание, а самое главное — разговор. Прошу, когда будете к месту размещения ехать, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете и детей, женщин, какие условия будут предоставлены», — заявил глава Подмосковья.

По поручению губернатора Московской области для размещения беженцев в регионе подготовили около 1500 мест в санаториях и детских лагерях.