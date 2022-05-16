Воробьев поручил поддержать компании Подмосковья, работающие по франшизе

Новая экономика Подмосковья призвана привлечь инвесторов, поддержать бизнес и наладить сотрудничество в проектах импортозамещения. Принятые меры поддержки уже дали результат, но нужно продолжать работу в этом направлении и обратить внимание на компании, работающие по франшизе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все чаще и чаще говорим о нашем плане, о новой экономике Подмосковья. Цель ее проста и важна вместе с тем: обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов, а также работе и малого, и среднего бизнеса, наладить тесное взаимодействие по проектам импортозамещения», — сказал Воробьев, выступая в ходе совещания с зампредами.

Губернатор отметил, что принятые меры поддержки уже дали результат. Речь идет в том числе о предоставлении бесплатной земли и льготном кредитовании. Но на этом не будут останавливаться.

«Важно и дальше смотреть, где еще нужно наше внимание и помощь. Например, мы видим, что в малом бизнесе у нас 400 с лишним тысяч компаний и предприятий заняты. И самые устойчивые из них те, кто работает по франшизе. Это направление нужно дальше сопровождать и оказывать максимальное внимания, разъяснять, проводить обучение тем, кто хочет заняться малым бизнесом», — заявил Воробьев.