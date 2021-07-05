Воробьев поручил перевести на дистанционный режим заявки на социальные услуги

Процесс подачи заявки на оказание социальных услуг должен быть максимально простым и понятным. Лучше всего, если жители могут обращаться за услугами не выходя из дома. Об этом на совещании в правительстве Московской области заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что об этом в своем обращении заявил президент страны Владимир Путин.

«Суть заключается в том, что каждый человек с момента рождения и изменения статуса (многодетная семья, пенсионеры, изменение достатка в семье) получает порядка 95 социальных услуг. Что мы делаем? Мы делаем, чтобы все эти услуги были простыми, удобными и могли предоставляться не выходя из дома — дистанционно», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что такая практика уже действует в родильных домах Московской области. С 15 августа начнется проект «Скоро в школу».

«Дальше будем внедрять цифровизацию, которая облегчает жизнь человека, делает ее более удобной. Не нужны никакие очереди и излишние мытарства по кабинетам. Это, коллеги, мы с вами должны исключить», — призвал Андрей Воробьев членов правительства Подмосковья.

Губернатор отметил, что реализация каждого подобного проекта возможна, когда команда работает в едином ключе.

Пенсионеры Московской области, нуждающиеся в обслуживании на дому, получают социальные услуги по индивидуальной программе. Ее можно получить, оформив социальный сертификат на портале госуслуг.

Владелец сертификата может выбрать из специального реестра организацию, которая будет оказывать ему социальные услуги. Такие как доставка продуктов и лекарств, уборка квартиры, помощь на кухне и гигиеническое обслуживание.

Сертификат на оказание социальных услуг уже оформили 50 тысяч пожилых жителей Московской области.