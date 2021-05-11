«Чтобы знал каждый дом». Воробьев поручил оповещать об отключениях отопления адресно

В Московской области началось поэтапное отключение отопления. Губернатор Андрей Воробьев поручил всем профильным службам адресно оповещать жителей.

По его словам, сейчас в Подмосковье насчитывается 2,6 тысячи котельных. Губернатор подчеркнул, что каждый житель должен заблаговременно узнать о том, когда батареи временно станут холодными.

Главы, я прошу отнестись к этому максимально серьезно, адресно. Чтобы каждый дом региона посредством электронной почты, уведомлений знал, когда будут отключать тепло Андрей Воробьев.

Он напомнил, что все профилактические работы, проводимые коммунальщиками, повысят надежность котельных в осенний и зимний периоды.

«Технологически система такая, что без этой профилактики не получается подготовиться к зиме. Поэтому будет начата работа, которая позволит к следующему отопительному сезону быть готовыми», — объяснил губернатор.

Он отметил, что впереди, по прогнозам, благоприятная погода.

«Майские праздники у нас были достаточно холодными. Мы не отключали тепло, но сейчас видим, что прогноз благоприятный. И отключение тепла у нас начинается», — сказал Воробьев.

Он обратился к отраслевым службам, призвав их своевременно и качественно проинформировать жителей.