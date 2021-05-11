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    11 мая 2021, 12:48

    «Чтобы знал каждый дом». Воробьев поручил оповещать об отключениях отопления адресно

    Анастасия Аброськина

    В Московской области началось поэтапное отключение отопления. Губернатор Андрей Воробьев поручил всем профильным службам адресно оповещать жителей.

    «Чтобы знал каждый дом». Воробьев поручил оповещать об отключениях отопления адресно

    По его словам, сейчас в Подмосковье насчитывается 2,6 тысячи котельных. Губернатор подчеркнул, что каждый житель должен заблаговременно узнать о том, когда батареи временно станут холодными.

    Главы, я прошу отнестись к этому максимально серьезно, адресно. Чтобы каждый дом региона посредством электронной почты, уведомлений знал, когда будут отключать тепло

    Андрей Воробьев.

    Он напомнил, что все профилактические работы, проводимые коммунальщиками, повысят надежность котельных в осенний и зимний периоды.

    «Технологически система такая, что без этой профилактики не получается подготовиться к зиме. Поэтому будет начата работа, которая позволит к следующему отопительному сезону быть готовыми», — объяснил губернатор.

    Он отметил, что впереди, по прогнозам, благоприятная погода.

    «Майские праздники у нас были достаточно холодными. Мы не отключали тепло, но сейчас видим, что прогноз благоприятный. И отключение тепла у нас начинается», — сказал Воробьев.

    Он обратился к отраслевым службам, призвав их своевременно и качественно проинформировать жителей.