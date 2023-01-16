Подмосковье 16 января 2023, 13:13 Воробьев поручил оперативно помогать участникам спецоперации и их семьям Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил всех поддержавших спецоперацию Пресс-служба губернатора Московской области

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Благодарность всем поддержавшим специальную военную операцию, а в особенности семьям военных и мобилизованных, выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что все вопросы, которые волнуют родственников военнослужащих, а также подразделения, решат в самые короткие сроки.

«Благодарен всем, кто большую поддержку оказывает специальной военной операции и, прежде всего, семьям, которые остались здесь. Это по-прежнему является очень важным направлением нашей работы», — заявил Воробьев.

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Губернатор призвал глав муниципалитетов и членов правительства оперативно решать все вопросы, которые касаются поддержки семей участников специальной военной операции, а также военных подразделений.

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«Все, что касается заботы, вопросов, с которыми обращаются семьи и соответствующие подразделения, мы должны реализовывать оперативно, быстро. Если кому-то что-то не по силам, то, пожалуйста, обращайтесь — совместно мы точно решим любую задачу, любую проблему, которая возникает», — подчеркнул глава Московской области.

Андрей Воробьев неоднократно призывал правительство и руководителей муниципальных образований оставаться на постоянной связи с военными и их семьями, чтобы иметь полное представление о том, что им необходимо.

В конце прошлого года в Московской области расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Действующие в регионе льготы стали доступны как кадровым военным, так и добровольцам и прибывшим на службу в рамках частичной мобилизации.