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    18 апреля 2022, 13:22

    Воробьев поручил обеспечить высокий уровень безопасности на Пасху

    Губернатор Подмосковья Воробьев поручил обеспечить высокий уровень безопасности во время празднования Пасхи

    Анастасия Аброськина, Оксана Кириллова

    Глава Московской области Андрей Воробьев призвал «на хорошем и высоком уровне» обеспечить безопасность жителей во время празднования Пасхи. Поручение прозвучало 18 апреля на заседании регионального правительства с участием министров и глав округов.

    Воробьев поручил обеспечить высокий уровень безопасности на Пасху

    «Понятно, что со своей стороны и руководители территорий, и все, что связано с безопасностью, должны быть на хорошем и высоком уровне», — подчеркнул Воробьев.

    Он напомнил, что Пасха в этом году будет 24 апреля. Это «христианский праздник, который мы особенно отмечаем», сообщил губернатор.

    Ранее стало известно, что в праздничный день пригородные поезда Подмосковья будут делать дополнительные остановки на станциях, рядом с которыми расположены храмы и мемориальные места.

    В Московской области к Пасхе уже привели в порядок 1644 кладбищ. Каждый год в Пасху к местам захоронения приходят около полутора миллионов жителей Подмосковья.