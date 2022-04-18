Воробьев поручил обеспечить высокий уровень безопасности на Пасху

Глава Московской области Андрей Воробьев призвал «на хорошем и высоком уровне» обеспечить безопасность жителей во время празднования Пасхи. Поручение прозвучало 18 апреля на заседании регионального правительства с участием министров и глав округов.

«Понятно, что со своей стороны и руководители территорий, и все, что связано с безопасностью, должны быть на хорошем и высоком уровне», — подчеркнул Воробьев.

Он напомнил, что Пасха в этом году будет 24 апреля. Это «христианский праздник, который мы особенно отмечаем», сообщил губернатор.

Ранее стало известно, что в праздничный день пригородные поезда Подмосковья будут делать дополнительные остановки на станциях, рядом с которыми расположены храмы и мемориальные места.

В Московской области к Пасхе уже привели в порядок 1644 кладбищ. Каждый год в Пасху к местам захоронения приходят около полутора миллионов жителей Подмосковья.