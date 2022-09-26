Воробьев поручил обеспечить своевременную сдачу новых домов для расселения аварийного фонда | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев поручил обеспечить своевременную сдачу новых домов для расселения аварийного фонда Губернатор Воробьев поручил обеспечить сдачу в срок домов для расселения аварийного фонда Пресс-служба губернатора Московской области

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В 2023 году в Подмосковье необходимо завершить переселение 174 тысяч квадратных метров аварийного жилья, что позволит приступить к новому этапу национального проекта «Жилье и городская среда». Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил всем главам городских округов в координации с отраслевым министерством отрабатывать все адреса, где должно быть переселение людей, и своевременно обеспечивать сдачу новых домов.

«План у нас интенсивный. Плюс денежные сертификаты дают эффект — по ним можно купить готовое жилье. Нужно активно давать ответы, разъяснять жителям, что и такая удобная опция существует — и очень востребована», — сказал губернатор на заседании с региональным правительством.

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Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в Подмосковье нужно построить 30 домов в 14 городских округах.

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«В марте, Андрей Юрьевич, вы давали поручение до сентября обеспечить полную контрактацию всех домов, начать проектирование и завершить его в этом году. Все, кроме Дмитровского округа, это поручение выполнили», — отметил он.

При этом в Пушкино и Богородском округе уже началось строительство двух домов. Для досрочного завершения национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо завершить строительство 37 домов и расселить 12,5 тысячи человек, заключил Локтев.

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