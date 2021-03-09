Воробьев поручил обеспечить полную подготовку к паводкам

Власти Подмосковья подняли вопрос о наступлении паводков до того, как в регионе начнется потепление. В связи с этим губернатор области Андрей Воробьев поручил всем главам городов провести полную подготовку.

«Мы неслучайно заранее вынесли этот вопрос, когда еще низкая температура за бортом. Я прошу всех глав провести подготовку. Где-то нужно выйти на наиболее беспокойные места и их отработать. Напоминаю, что периодически у нас из-за ливней или паводка страдали люди», — сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году критическая ситуация была в Рузе. Поэтому в этот раз нужно обеспечить полную подготовку.

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин ранее заявил, что более 20 тысяч человек и свыше 7,5 тысячи домов находятся под угрозой подтопления в этом году. Но власти Подмосковья готовятся к приходу весны и возможным чрезвычайным ситуациям. По предварительным прогнозам, весеннее половодье на территории Подмосковья в 2021 году будет в пределах и выше нормы.