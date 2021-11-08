Воробьев поручил обеспечить безопасность на тревожащих жителей Подмосковья территориях

Власти Московской области должны сделать все возможное, чтобы массовые драки в регионе впредь не повторялись и жители чувствовали себя в безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что обращается к главе каждого городского округа с просьбой отнестись к этому вопросу максимально серьезно.

«Любое замалчивание и недооценка ситуации — все влияет на безопасность. Мы все прекрасно понимаем, что наши дети и мамы, те кто гуляет в лесопарках, должны чувствовать себя безопасно. Прошу вас очень внимательно отнестись к этому поручению», — сказал Воробьев на заседании с правительством Подмосковья.

Отдельно он обратил внимание на установку и налаживание работы систем видеонаблюдения на улицах, а также указал на необходимость брать на особый контроль территории и участки, которые аккумулируют большое количество жалоб и обращений.

«Вы знаете, что мы ведем активную работу по видеонаблюдению. Программа называется „Безопасный регион“. Прошу сделать еще один заход, подход к усилению этой программы. Мы видим, что там, где есть видеонаблюдение, контроль, у нас, с одной стороны, увеличивается выявляемость. Мы помогаем тем самым правоохранительным органам», — отметил он.

Тема безопасности была поднята на заседании в связи с массовой дракой, которая произошла в ночь на 7 ноября в Домодедове. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Ежокин сообщил, что эта потасовка не имела никакой национальной подоплеки. Все участники драки — местные жители.

По его данным, правоохранители уже установили зачинщиков. Семь человек доставили в полицию, трое были задержаны, четверых оштрафовали за хулиганство. Также продолжается розыск еще четверых человек, которых смогли установить по записи с камер видеонаблюдения.

«Это понятно, что арестованы и задержаны. Но, как говорят в народе, осадок остался. Наша с вами задача — сделать так, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. Значит, нужно более активно разъяснять, в том числе и писать, что ведется видеонаблюдение», — сказал в ответ Воробьев.

По его словам, это могут быть магазины, кафе, хостелы. Он подчеркнул, что власти в городских округах должны знать территорию как свои пять пальцев.

«И если есть где-то опасения у мамы, которая приходит с ребенком, или у ребят, которые отдыхают в парке, мы потенциальные угрозы должны снять. <…> Понятно, что полиция делает свою работу. Патрулирования, внимание уделяет особо чувствительным местам. Мы не должны допустить вакханалии, драк и прочих вещей, которые напрягают жителей», — сказал губернатор.

Он отметил что каждую неделю в городских округах власти проводят собрания с правоохранительными органами по вопросу безопасности. В связи с этим Воробьев еще раз призвал обращать внимание на те места, которые волнуют местных жителей.

Массовая драка с участием 20–30 человек произошла в ночь на воскресенье в Домодедове. В результате была частично парализована проезжая часть, ведь некоторые дрались прямо на дороге. Точная причина конфликта неизвестна. Проверку по данному факту продолжают вести полиция и прокуратура.