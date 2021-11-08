Воробьев поручил обеспечить безопасность на тревожащих жителей Подмосковья территориях
Губернатор Подмосковья Воробьев поручил взять под особый контроль территории, которые тревожат местных жителей
Власти Московской области должны сделать все возможное, чтобы массовые драки в регионе впредь не повторялись и жители чувствовали себя в безопасности, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что обращается к главе каждого городского округа с просьбой отнестись к этому вопросу максимально серьезно.
«Любое замалчивание и недооценка ситуации — все влияет на безопасность. Мы все прекрасно понимаем, что наши дети и мамы, те кто гуляет в лесопарках, должны чувствовать себя безопасно. Прошу вас очень внимательно отнестись к этому поручению», — сказал Воробьев на заседании с правительством Подмосковья.
Отдельно он обратил внимание на установку и налаживание работы систем видеонаблюдения на улицах, а также указал на необходимость брать на особый контроль территории и участки, которые аккумулируют большое количество жалоб и обращений.
«Вы знаете, что мы ведем активную работу по видеонаблюдению. Программа называется „Безопасный регион“. Прошу сделать еще один заход, подход к усилению этой программы. Мы видим, что там, где есть видеонаблюдение, контроль, у нас, с одной стороны, увеличивается выявляемость. Мы помогаем тем самым правоохранительным органам», — отметил он.
Тема безопасности была поднята на заседании в связи с массовой дракой, которая произошла в ночь на 7 ноября в Домодедове. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Ежокин сообщил, что эта потасовка не имела никакой национальной подоплеки. Все участники драки — местные жители.
По его данным, правоохранители уже установили зачинщиков. Семь человек доставили в полицию, трое были задержаны, четверых оштрафовали за хулиганство. Также продолжается розыск еще четверых человек, которых смогли установить по записи с камер видеонаблюдения.
«Это понятно, что арестованы и задержаны. Но, как говорят в народе, осадок остался. Наша с вами задача — сделать так, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. Значит, нужно более активно разъяснять, в том числе и писать, что ведется видеонаблюдение», — сказал в ответ Воробьев.
По его словам, это могут быть магазины, кафе, хостелы. Он подчеркнул, что власти в городских округах должны знать территорию как свои пять пальцев.
«И если есть где-то опасения у мамы, которая приходит с ребенком, или у ребят, которые отдыхают в парке, мы потенциальные угрозы должны снять. <…> Понятно, что полиция делает свою работу. Патрулирования, внимание уделяет особо чувствительным местам. Мы не должны допустить вакханалии, драк и прочих вещей, которые напрягают жителей», — сказал губернатор.
Он отметил что каждую неделю в городских округах власти проводят собрания с правоохранительными органами по вопросу безопасности. В связи с этим Воробьев еще раз призвал обращать внимание на те места, которые волнуют местных жителей.
Массовая драка с участием 20–30 человек произошла в ночь на воскресенье в Домодедове. В результате была частично парализована проезжая часть, ведь некоторые дрались прямо на дороге. Точная причина конфликта неизвестна. Проверку по данному факту продолжают вести полиция и прокуратура.