Воробьев поручил до конца года расплатиться по госконтрактам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 20 декабря на заседании регионального правительства поручил расплатиться по выполненным государственным контрактам до конца 2021 года.

«Что касается оплаты контрактов, и муниципальные, и региональные контракты должны быть закрыты до 27 декабря включительно. Поэтому прошу вас эти мероприятия реализовать», — сказал глава региона.

Он также упомянул, что владельцам предприятий, связанных со строительством, расположенных на территории Подмосковья, стоило бы предоставлять свою продукцию по госконтрактам на специальных условиях для этого. Такие меры, по его словам, необходимы для того, чтобы вовремя и правильно реагировать на рост цен на строительные материалы.

Воробьев подчеркнул, что такие организации, как Минстрой, дорожные службы и другие, должны внимательно относиться именно к контрактным мероприятиям и иметь специальные условия для поставок материалов, особенно если они производятся на территории Московской области.