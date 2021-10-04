Губернатор Воробьев попросил внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок

В Подмосковье в стационары попадают те, кто решил не делать прививку от коронавируса. Об этом губернатор области Андрей Воробьев доложил премьер-министру Михаилу Мишустину на совещании. Глава области попросил внести эту вакцинацию в национальный календарь прививок.

«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Первая просьба — все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизней людей», — сказал Воробьев.

Воробьев также отметил, что подмосковные цифры, касающиеся заражений, с Москвой очень похожи. Он добавил, что, с одной стороны, регион далек от пика.

«Максимально мы госпитализировали около 1,2 тысячи человек. Сейчас госпитализируем 600–650. Выписка у нас каждый день — 530–570 человек. На ИВЛ у нас сейчас находятся 350 человек», — сказал он.

Анализ был сделан по количеству госпитализированных без вакцины и на ИВЛ.

«Мы, понятно, делаем и призы, и квартиры разыгрываем, и другие стимулирующие мероприятия. Вместе с тем в пике мы вакцинировали 50–70 тысяч человек в сутки. Сейчас эта цифра доходит до 10 — то есть кратно упала. Поэтому обязательная программа вакцинации, считаем, сказать об этом важно», — обратил внимание глава Подмосковья.

Воробьев также попросил учесть норматив в программе госгарантий на 2022 год. Это позволит властям своевременно осуществлять планирование по закупке медикаментов и всего процесса лечения от ковида. Губернатор отметил, что знает, что такие мероприятия уже рассматриваются Минздравом России.

«Поэтому все эти рекомендации нам важно принять. Ну и дальше наши врачи работают. Работают для того, чтобы волну эту очередную пройти. В завершение про то, что касается коек. Мы их научились разворачивать», — заявил Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье есть ежедневная динамика. В случае необходимости мощности имеются.