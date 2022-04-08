Воробьев попросил старост СНТ передать запросы в Мособлэнерго

Подмосковье слышит все запросы людей о качественном энергоснабжении. Чтобы быстрее все наладить, необходимо направить запросы в Минэнерго. Об этом в интервью «России 24» заявил губернатор области Андрей Воробьев.

Он попросил старост СНТ собрать все заявки и передать их в ведомство.

«У нас много СНТ, летом отдыхают миллионы людей. Часто видим запросы на качественное энергоснабжение. Часто нет возможности его модернизировать. Предлагаем старостам передать его в Мособлэнерго, чтобы они не испытывали проблем со снабжением. Газ, электроснабжение, вода — запросы, которые слышим от жителей и стараемся реализовать», — сказал глава Подмосковья.