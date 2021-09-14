Воробьев: общежитие для мигрантов в селе Бужаниново будет закрыто

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил за закрытие общежития, где живут мигранты, в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом. Накануне там задержали двух иностранцев по подозрению в убийстве и изнасиловании пенсионерки.

«Решение принято, общежитие сегодня будет закрыто, а все остальные места будут внимательно проверены и проинспектированы правоохранительными органами», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас проходят рейды по всей территории Московской области. И там, где есть тревога и обращения граждан или какие-то подозрительные случаи, власти региона планируют принять самые жесткие меры.

Циничное, жестокое преступление. Жители обеспокоены — там живет большое количество семей. Если такое произошло, то этому общежитию там не место. Я абсолютно солидарен с жителями Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в Московскую область приезжает большое количество людей на заработки, но нарушения законов будут пресекаться жестко и бескомпромиссно.

В селе Бужаниново под Сергиевым Посадом 13 сентября убили и изнасиловали 65-летнюю пенсионерку. По подозрению задержаны два мигранта из Таджикистана 1988 и 1984 годов рождения. Они работали на строительстве частного дома в СНТ «Приозерный».

После убийства местные жители вышли на улицу с требованием наказать виновных и расселить общежитие, где живут работники из ближнего зарубежья. На встречу с жителями выезжал прокурор Александр Дроняев, а также глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Он сообщил, что 14 сентября состоится встреча с собственником общежития, на которой будет выдвинуто требование о его закрытии.

Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ, прокуратура следит за его расследованием. Также омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова взяла под контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки.