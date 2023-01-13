Важное 13 января 2023, 14:11 «Оставить человека мы не можем». Андрей Воробьев поможет жителю Павловского Посада провести газ в дом Губернатор Воробьев пообещал помочь жителю Павловского Посада провести газ в дом

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь охраннику Андрею Данилову, которого встретил во время визита в Павловский Посад, подключить газ в доме. Его сын сейчас находится в зоне спецоперации.

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Андрей Данилов поделился, что коммуникации к дому подведены, а внутри их пока нет. Губернатор сообщил, что, пока сын мужчины находится на передовой, ему помогут решить проблему с газом.

Видно, что Андрей Данилов — человек скромный, лишнего не просит, на вопросы отвечает неохотно. Но без газа человека оставить мы не можем, тем более его сын сейчас защищает нашу страну. Все обязательно сделаем. Андрей Воробьев

Сегодня губернатор Подмосковья приехал с рабочим визитом в Павловский Посад. Андрей Данилов — охранник техникума, где глава региона встретился со студентами и преподавателями.

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