Воробьев похвалил родителей Подмосковья за ответственное отношение к здоровью школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с коронавирусом в области непростая, количество госпитализаций растет. Однако требовать от школ обязательного перевода учеников на дистанционное обучение власти не намерены.

«От недели к неделе госпитализация растет. Поэтому ситуация очень непростая. <…> Мы дали такое право и попросили классных руководителей, директоров и самих родителей решить, как сейчас в данной ситуации удобнее и комфортнее учиться. <…> Родители — большие молодцы, они не отправляют детей с признаками ОРВИ или заболевания», — рассказал он в интервью в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что кто-то решает перейти на домашнее обучение. Но при этом добавил, что сейчас к любым симптомам относятся серьезнее и даже при кашле ребенка в школу не отправляют.

Губернатор также рассказал, что каждую неделю область закупает препараты для лечения COVID-19 и средства индивидуальной защиты. Кроме того, больницы постоянно ищут врачей и средний медицинский персонал.

Помимо этого, Воробьев сообщил, что сейчас у власти задача — избежать остановки экономики, остановки работы предприятий. Поэтому сейчас все увеселительные массовые мероприятия запрещены, а для пожилых действует ряд ограничений.