Воробьев: Подмосковье внимательно следит, чтобы не было дефицита лекарств

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти следят за дефицитными лекарственными позициями в аптеках. Кроме того, в больницах ситуация с препаратами остается стабильной.

«Есть дефицитные позиции [лекарственных препаратов] <…>. Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались. В стационарах ситуация полностью стабильная. Что касается амбулаторной помощи, то здесь мы тоже стараемся работать, в том числе и с частными аптеками», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Губернатор отметил, что власти просят руководителей частных аптек своевременно доставлять жаропонижающие и все препараты, пользующиеся сейчас большим спросом.

Глава региона также обратил внимание, что последние две недели выздоровевших и выписанных из больниц больше, чем новых госпитализаций. Тем не менее Воробьев добавил, что не будет предсказывать динамику. Все дело в том, что карантин не вводили, а значит, сложно сказать, что будет дальше. При этом губернатор заявил, что также важно сохранить экономику и достаток в семьях.

Несколько дней назад Андрей Воробьев рассказал, что на стационарном лечении в регионе находятся около 12 тысяч человек. Из них у 5% заболевание протекает тяжело, уточняет «Газета.ru».