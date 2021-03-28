Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за участие в «Часе Земли»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал спасибо жителям региона за участие в международной экологической акции «Час Земли». Слова благодарности он выразил в Instagram.

«Спасибо и жителям, которые подключились к акции у себя дома. Это пусть небольшой, но очень важный вклад каждого из нас», — написал Воробьев.

К акции присоединились более 50 городских округов Подмосковья. Всего в регионе подсветку выключили около 300 зданий — аэропорты, усадьбы, музеи, храмы, театры. В частности, храм Рождества Христова и собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, мемориал Славы 1941–1945 годов в Королеве, Коломенский кремль, музей «Новый Иерусалим», аэропорт Жуковский.

Акция прошла 27 марта, с 20:30 до 21:30, по всему миру. «Час Земли» проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) с 2007 года, он призван обратить внимание жителей планеты к проблемам экологии. В России акция состоялась в 13-й раз.