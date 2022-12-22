Подмосковье 22 декабря 2022, 16:32 Воробьев поблагодарил жен военнослужащих за идеи в организации помощи семьям участников СВО Воробьев: с идеями в организации поддержки семей участников СВО помогли жены военных Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Семьи участников СВО получают большую поддержку в Подмосковье, у детей есть бесплатное питание в школах, можно безвозмездно посещать разные секции и кружки, рассказал в эфире «России 24» участник СВО. Он обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с благодарностью за организацию этой работы.

«С вашего доброго слова, Андрей Юрьевич, нашим детям и детские сады бесплатно, и кружки бесплатно, и обеды бесплатно школьникам. Огромное вам спасибо», — сказал мужчина.

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Воробьев в ответ пояснил, что в организации поддержки помогла инициативная группа жен военнослужащих. Губернатор встретился с женщинами в Наро-Фоминске, в одном из подразделений Тульской дивизии.

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«И жены сказали, что, мол, наши дети и мы хотели бы иметь возможность, чтобы дети питались бесплатно или бесплатно ходили в кружки, детский сад. Не потому, что нет денег, а потому, что это важно ощущать — это признание, этот знак внимания», — пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что женщины абсолютно правы, потому что ощущение поддержки имеет огромное значение.

«[Необходимо], чтобы все семьи наших военнослужащих — добровольцы это или кадровые офицеры — имели возможности максимально благоприятные. Чтобы дети занимались. Небольшая поддержка тоже очень важна», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил жен военных и подчеркнул, что запросы семей участников СВО постараются максимально быстро претворять в жизнь.