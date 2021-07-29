Воробьев поблагодарил военных врачей за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей Минобороны РФ за помощь в борьбе с коронавирусом и спасение от последствий заболевания 10 тысяч жителей Подмосковья. В четверг губернатор встретился с министром обороны Сергеем Шойгу в центре «Авангард», расположенном в Одинцове.

«Разрешите высказать слова благодарности Вам, Сергей Шойгу, и всем военным врачам. Здесь, на территории парка „Патриот“ за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тысячам человек», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил руководителей военных медицинских отрядов. Он отметил, что это было настоящее партнерство с гражданской медициной. Подмосковные врачи из Одинцово работали и старались сделать все, чтобы вместе с военными медиками преодолеть все пики заболеваний, подчеркнул глава Подмосковья.

«Для нас это было очень важно, потому что мощностей, больничных коек не хватало», — добавил Воробьев.

Он уточнил, что в госпиталях, развернутых в парке «Патриот» работали порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии — 900 врачей. Медицинский отряд был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области.

Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации были задействованы более 1,6 тысячи специалистов из военно-медицинской академии имени Кирова.