Воробьев поблагодарил Тульскую область и Минобороны за помощь в борьбе с ковидом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что во время борьбы с пандемией региону большую поддержку оказали Тульская область и Минобороны. Без помощи Подмосковье могло бы оказаться в сложной ситуации, отметил он.

«В Подмосковье число вакцинированных приближается к трем миллионам. <…> Была тяжелая ситуация. Мы не справлялись. Нам помогала даже Тульская область в одну из недель, спасибо губернатору [Алексею Дюмину] за то, что оказали нам поддержку. Поэтому без этих решений мы могли бы оказаться в очень сложной ситуации», — сказал Воробьев в эфире «России 24».

Сейчас, по его оценке, ситуация стабилизируется. Койки в больницах освобождаются уже четвертую неделю подряд.

«Спасибо Министерству обороны, врачам, которые приехали к нам. 1 августа мы закрываем „Патриот“. Сегодня, слава Богу, видим отрицательную динамику. Но еще раз, знаете, говоришь это публично и всегда опасаешься того, чтобы не было какого-то расслабления по поводу вакцинации опять», — добавил губернатор.

Снизилась нагрузка на скорую помощь. Число вызовов упало с 14 тысяч до девяти тысяч. Чтобы везде успевать и приезжать максимально быстро, для подмосковных врачей с начала года закупили почти 200 новых автомобилей.

Еще 150 будет поставят в ближайшие месяцы. Реанимобили оснащают современными аппаратами непрямого массажа сердца. Их уже 12, заключил Воробьев.