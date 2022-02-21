Воробьев поблагодарил подмосковных спортсменов за успехи на Олимпиаде в Пекине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил спортсменов и их тренеров за успешное выступление на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом глава Подмосковья заявил в ходе совещания с зампредами правительства региона.

Завершение Олимпиады стало важным событием, отметил Воробьев.

«Мы все переживали вчера за наших зимних спортсменов. Они выступили достойно. Хочу поблагодарить тренеров и спортсменов, которые добились значительных результатов — это золото, серебро и бронза», — сказал губернатор.

Воробьев добавил, что и тренеры, и спортсмены большие молодцы.

«А также родители и семьи, которые оказывают профессиональным спортсменам заметную поддержку», — указал он.

Московская область вошла в число регионов, представителей которых было больше всего на прошедшей Олимпиаде.