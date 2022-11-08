Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освещение восстановленной колокольни в Подольске | 360°

Важное 08 ноября 2022, 17:18 Андрей Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за освещение восстановленной колокольни в Подольске

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Уникальную и утраченную почти 100 лет назад колокольню с храмом восстановили в усадьбе Дубровицы в Подольске. Ее взорвали в 1931 году, но труд архитекторов подарил им вторую жизнь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии освещения храма поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за то, что жители смогут услышать перезвон 11 новых колоколов.

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По словам губернатора, усадьба Дубровицы вместе с церковью и колокольней переживает второе рождение. И это особенно важно сегодня, когда семьи молятся за военнослужащих.

Ваше Святейшество, я благодарен вам за то, что когда обратился с просьбой восстановить эту взорванную колокольню, вы, подумав, перезвонили мне и сказали: «Благославляю» Андрей Воробьев.

Храм колокольни, воссозданной в усадьбе Дубровицы, — место с уникальной историей.

Патриарх Кирилл возглавил чин малого освящения. Участие в богослужении приняли митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

«Колокола имеют огромное значение в жизни людей. В светском мире звон колокола называется набатом. И набат звучит в самые ответственные моменты истории», — сказал патриарх Кирилл.

Воссозданная колокольня с храмом – трехъярусная. Она стоит при Церкви Знамения Пресвятой Богородицы.

Но почти на век колокола замолкли после того как сооружение взорвали. Теперь люди вновь могут услышать перезвон.

Я благодарен вам, Ваше Святейшейство, за все добрые дела, которые вы делаете для нашей страны и нашего Подмосковья. Где бы мы ни встречались, всегда это забота и внимание Андрей Воробьев.

Ювелирной работой по восстановлению занимались мастера из разных уголков России.

В Воронеже отлили 11 колоколов, а иконостас, киоты и церковную мебель изготовили в Палехе.