Воробьев поблагодарил Общественную палату Подмосковья за труд в пандемию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату Московской области за работу в условиях пандемии. Он подчеркнул, что никто «не сидел за закрытыми дверьми», а также отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом нормализуется.

«Общественная палата очень много работала в это время. Каждый в своем амплуа. Будучи людьми востребованными и занятыми, вы все помогали, участвовали в тех сложных, непонятных для человечества ситуациях. Я хочу поблагодарить вас», — отметил глава региона.

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил председателя Общественной палаты Подмосковья, ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Губернатор отметил, что тот уделяет много внимания Московской области, несмотря на свою занятость и востребованность.

«Все это имеет принципиальное значение, потому что проблемы между людьми происходят по двум причинам: из-да отсутствия общения и из-за неправильного общения», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что сегодня посетил несколько городов Подмосковья и увидел, насколько это общение востребовано, потому что, с одной стороны, жители видят, что власти отчитываются и действительно обеспечивают перемены. С другой — проблем все еще много, поэтому считать, что все замечательно, было бы ошибкой.

Андрей Воробьев уточнил, что большой мегаполис и большая система требуют постоянного движения, поиска решения проблем. Их удается решить с помощью Общественной палаты, депутатов регионального и федерального парламентов. Он подчеркнул, что работа каждого имеет очень важное и принципиальное значение.

«В этом году у нас большие политические события. Мы к ним готовимся, потому что самое дорогое и важное, на что могут рассчитывать представители власти, — это доверие. Впереди выборы, и нам всем предстоит показывать и рассказывать, как мы будем решать вопросы, обеспечивать перемены, с какой программой мы пойдем», — подчеркнул глава региона.