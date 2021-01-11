Воробьев поблагодарил медиков, спасавших людей в новогодние праздники
«Сегодня ситуация с ковидом по-прежнему актуальна. Наши врачи все эти дни напряженно работали, оказывалась плановая помощь. Хочу сказать слова благодарности и уважения всем, кто все эти дни находился на рабочем месте», — отметил Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.
Глава региона отметил, что в новом году, как и прежде, будет наполнен очень важными и значимыми событиями. В частности, будут реализованы большие программы, связанные с национальными проектами президента.
«Мы строим, развиваем наши города, инфраструктуру. Буквально сегодня открыли долгожданную развязку, которую ждали около 50 тысяч человек в одном из микрорайонов. Ключевая стратегическая задача — не засиживаться на низком старте», — заявил он.
Воробьев порекомендовал каждому из министров, отраслевиков, руководителей территорий взять подобающий темп, чтобы изменения почувствовал каждый житель Подмосковья.