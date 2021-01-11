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    11 января 2021, 12:09

    Воробьев поблагодарил медиков, спасавших людей в новогодние праздники

    Юлия Булыгина

    ыГубернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков, которые оставались на посту во время новогодних праздников. Он подчеркнул, что врачи напряженно работали, благодаря чему оказывалась плановая помощь.
    Воробьев поблагодарил медиков, спасавших людей в новогодние праздники

    «Сегодня ситуация с ковидом по-прежнему актуальна. Наши врачи все эти дни напряженно работали, оказывалась плановая помощь. Хочу сказать слова благодарности и уважения всем, кто все эти дни находился на рабочем месте», — отметил Воробьев на заседании с зампредами правительства региона.

    Глава региона отметил, что в новом году, как и прежде, будет наполнен очень важными и значимыми событиями. В частности, будут реализованы большие программы, связанные с национальными проектами президента.

    «Мы строим, развиваем наши города, инфраструктуру. Буквально сегодня открыли долгожданную развязку, которую ждали около 50 тысяч человек в одном из микрорайонов. Ключевая стратегическая задача — не засиживаться на низком старте», — заявил он.

    Воробьев порекомендовал каждому из министров, отраслевиков, руководителей территорий взять подобающий темп, чтобы изменения почувствовал каждый житель Подмосковья.