Воробьев поблагодарил команду Подмосковья за работу на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил команду региона за продуктивную работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Делегация Московской области в рамках ПМЭФ подписала свыше 40 соглашений. Это позволит привлечь в регион инвестиции на сумму свыше 240 миллиардов рублей.

«Продуктивные дни на ПМЭФ-2021. Спасибо команде!» — написал глава Подмосковья.

Благодаря инвестиционным проектам в Подмосковье будет создано около 55 тысяч рабочих мест.

Воробьев ранее заявил, что нужно работать над тем, чтобы каждый предприниматель в Подмосковье чувствовал себя защищенным. Целый комплекс мер выполняется в регионе для того, чтобы привлекать инвесторов, поддерживать бизнес, а также повышать уровень жизни населения.

Губернатор Подмосковья ранее также рассказал о заполняемости индустриальных парков региона, которая на сегодняшний день возросла до 50%.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева ранее рассказала в интервью «360» о том, каких результатов регион ожидает от участия в ПМЭФ.