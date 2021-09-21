Воробьев поблагодарил избирком и правоохранителей за высокий уровень выборов

Выборы в Подмосковье прошли на высоком уровне. В этом большая заслуга работников избиркома и правоохранительных органов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами региона.

«Я, безусловно, хочу поблагодарить лично и руководителя нашей избирательной комиссии Илью Березкина, и, конечно, 4100 УИК, 11 окружных комиссий, которые работали, готовились к выборам, а затем в течение следующих суток считали, подводили итоги», — сказал Воробьев.

Также он поблагодарил и правоохранительный блок за обеспечение безопасности на выборах.

«Сам посетил несколько участков. Все вы, коллеги, были. Видели, насколько слаженно сотрудники полиции обеспечивали безопасность. И, слава богу, все было на высоком уровне», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что избиратели показали высокое доверие к действующей власти Подмосковья. Именно этот результат дает возможность правительству дальше обсуждать и решать актуальную повестку.

«Именно поэтому каждое наше совещание начинается с рассмотрения приоритетных жалоб, требований, предложений, мнений наших жителей. Я не устану повторять, что у нас их с каждым годом все больше. Кстати, и на выборах в этом году избирателей у нас 5,8 миллиона человек», — подчеркнул Воробьев.

Выборы прошли с 17 по 19 сентября. Жители Подмосковья выбирали депутатов Госдумы и депутатов Мособлдумы.