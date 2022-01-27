Воробьев озвучил планы по строительству новых дорог в Подмосковье

В 2022 году в Подмосковье запустят движение по Северному обходу Лобни и завершится реконструкцию Лобненского и Шереметьевского шоссе. Начнут реализовывать и новые масштабные проекты, в том числе тоннель на Путилковском шоссе, реконструкцию Володарского и Мякининского шоссе. О планах по развитию дорожной инфраструктуры губернатор Андрей Воробьев рассказал во время обращения к жителям.

По его словам, в 2022-м закончат реконструировать Лобнеское и Шереметьевское шоссе. Кроме того, в этом году начнется движение по Северному обходу Лобни. Продолжается реконструкция М-5 «Урал», стартовало строительство М-12 «Москва — Казань», эта трасса затрагивает шесть территорий в Московской области.

В планах — начать строительство тоннеля на Путилковском шоссе, реконструкцию Володарского и Мякининского шоссе. Также при поддержке президента будут строить путепровод на ЦКАД в Больших Вяземах.

В прошлом году удалось завершить строительство ЦКАД, который вывел транзит и разгрузил 13 муниципалитетов. В 2021-м был открыт мост в Воскресенске, путепроводы на выездах из Трехгорки и Мытищ. Кроме того, была сделана Репинская развязка, которая соединила Старые и Новые Химки.