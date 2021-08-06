Активные жители пяти городских округов Подмосковья задали свои вопросы губернатору Андрею Воробьеву в Орехово-Зуеве. В Электростали ждут путепровод через железную дорогу, в Рошале — ремонт проспекта Ильича, а в Павловском Посаде — новый современный стадион.

Воробьев провел в Орехово-Зуеве встречу с жителями этого и соседних округов. Люди рассказали о том, каких перемен ждут в своих населенных пунктах.

«Задача нашей команды — не уставать обеспечивать результат и перемены», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что такие встречи помогают понимать проблемы того или иного округа Подмосковья.

Мы должны исходить из интересов жителей разных городов — важно мнение каждого Андрей Воробьев.

Он добавил, что такие встречи помогают лучше понимать все проблемы того или иного округа. По словам главы региона, с людьми важно разговаривать на одном языке — понятном и простом.

Орехово-Зуево

Жители Орехово-Зуева попросили рассмотреть возможность построить мост через железную дорогу. Он поможет быстрее добираться до самых важных объектов: больницы, стадиона «Знамя труда», травматологии, университета.

Вместе с тем округ, по словам жителей, нуждается в создании объездной дороги в обход Орехово-Зуева. Воробьев сообщил, что каждый из вопросов поднимут на рассмотрение вместе с правительством России.

Кроме этого, жители Орехово-Зуева отмечают необходимость купить передвижной ФАП — фельдшерско-акушерский пункт. Это повысит доступность врачебной помощи в селах.

Отдельное внимание уделили и капитальному ремонту школ в Орехово-Зуеве. Директор Малодубенской школы № 7 Анна Павлова рассказала, что уже произошли значимые перемены, нужны и новые.

Перемены, которые произошли в образовании, уже очевидны. Они очень значимы для нашего городского округа. За последние несколько лет не только отремонтировали пять школ. Введена пристройка к школе № 16, которую так ждали Анна Павлова.

Она добавила, что сейчас возводят пристройку к лицею, а еще открывают школу в Ликино-Дулеве.

«Эти перемены радуют жителей», — подытожила Павлова.

В Министерство образования Подмосковья уже направили заявку на ремонт 22 школ в Орехово-Зуевском округе. По плану это касается периода с 2022 по 2024 год, уточнил глава округа Геннадий Панин.

Перемены в Подмосковье чувствуются во всем, в том числе и в наказах. Сегодня на встречах мы уже не слышим вопросы про отсутствие мест в школах и детских садах, отсутствие площадок во дворах и мест для прогулок Геннадий Панин.

Он объяснил, что теперь поднимаются уже более глобальные вопросы: про создание объездной дороги и строительство в Орехово-Зуеве путепроводов.

«Губернатор глубоко погружен в наши проблемы. Некоторые вопросы уже были проработаны. У нас в Подмосковье идет в широком смысле командная работа. Житель знает, что все его обращения не будут выброшены в урну, а будут отработаны», — подытожил Панин.

Павловский Посад

Жители Павловского Посада попросили решить вопросы с ремонтом Дворца культуры имени Героя СССР Потапова.

Кроме того, говорили о перспективах строительства нового современного стадиона.

По словам губернатора, оба вопроса обсудят с главой округа, чтобы найти пути их решения.

Электросталь

В Электростали жители ждут строительства путепровода над железной дорогой на Советской улице.

Вместе с тем, по их словам, один из важных вопросов — это благоустройство площади около железнодорожного вокзала.

Источник фото: телеканал «360»

Проекты смогут реализовать после проработки и уточнения деталей с профильными министрами.

Электрогорск

По словам жителей Электрогорска, в округе важно усилить вовлеченность молодежи в освоение рабочих профессий.

Например, необходимо увеличить количество выпускников для фармацевтической отрасли.

Губернатор отметил, что, поскольку появилась потребность, проработают вопрос о рассмотрении возможности внести изменения в образовательные программы.

Рошаль

Директор Комплексного молодежного центра из городского округа Рошаль Наталья Клюкина поблагодарила за перемены. Она отметила актуальность благоустройства.

Спасибо за положительные изменения, которые произошли в городе за пять лет — особенно за благоустройство парка „Крестов брод“ и сквера у спорткомплекса „Химик“ Наталья Клюкина.

В округе уже проводят капитальный ремонт, меняют внешний облик домов по улицам Энгельса и Октябрьской Революции.

«Хотелось бы, чтобы благоустройство прошло по центральной площади города, и у спортивно-культурного центра „Рошаль“», — добавила Клюкина.

Вместе с тем в Рошале необходим ремонт главной улицы — проспекта Ильича.

«Здесь требуется провести реконструкцию проезжей части с ремонтом тротуаров, устройством ливневой канализации и заменой освещения, автобусных павильонов, ограждения», — рассказал генеральный директор компании «Тепло Шатура» Дмитрий Капранов.

Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активную позицию и подчеркнул, что все прозвучавшие вопросы взяли на особый контроль.

Только общая команда может брать следующие высоты, обеспечивать перемены. Я очень на вас рассчитываю Андрей Воробьев.

Ранее губернатор провел встречу с жителями в Серебряных Прудах.