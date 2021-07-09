Воробьев оценил сроки формирования коллективного иммунитета к ковиду в Подмосковье

Ежедневно в Московской области 50 тысяч жителей делают прививку от коронавируса. Это очень хороший темп, который, вероятно, позволит сформировать коллективный иммунитет в июле. Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Губернатор поблагодарил федеральный центр за налаженные и стабильные поставки вакцины в регион.

«Мы 50 тысяч вакцинируем каждый день. Поэтому я очень надеюсь, что в июле мы коллективный иммунитет по сути сформируем», — заявил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Подмосковье уже привились почти 1,5 миллиона жителей. Это число можно удвоить, если каждый день июля прививать по 50 тысяч человек.

«Темп очень хороший. Я надеюсь, что мы его не снизим», — подчеркнул губернатор Подмосковья.



Андрей Воробьев рассказал, что ежедневно на вакцинацию поступает почти 100 тысяч заявок и проводится до 55 тысяч медицинских процедур. Он отметил, что с такими темпами вакцинации Московская область сможет избежать жестких ограничений.

Сделать прививку от коронавируса в Московской области можно не только в поликлиниках, но также в 10 парках региона, где появились передвижные пункты. Прийти туда можно без предварительной записи. Работают они каждый день, включая выходные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил развернуть такие пункты в людных местах, чтобы жители вакцинация стала удобной и доступной для жителей.

Сделать прививку от коронавируса может любой житель Московской области старше 18 лет. В регионе доступны все зарегистрированные в России препараты. Вакцинация абсолютно бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.