Воробьев оценил шанс на национализацию активов иностранных компаний

В России нет предпосылок для национализации активов иностранных компаний, которые собрались покинуть рынок РФ. Дело до нее не дойдет, заявил в интервью РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что плохо относится к внешнему управлению на предприятиях: вера в его эффективность невысока.

«У российских компаний есть репутация. Я сам занимался бизнесом и не помню случая, чтобы кто-то наплевательски относился к нашей культуре предпринимательства», — сказал Андрей Воробьев, добавив, что с российским бизнесом «все будет хорошо».

В Подмосковье, отметил губернатор, работают 186 крупных брендов из 30 стран мира. Их выручка составляет более миллиарда рублей ежегодно. Предприятия обеспечивают рабочими местами порядка 100 тысяч человек. Их налоговые отчисления в бюджет доходят до 50 миллиардов.

«Из них девять иностранных компаний объявили о продаже, четыре уже перешли под российское управление», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области уточнил, что речь идет о McDonald’s, Valio, Obi и Stora Enso Packaging. Еще пять компаний официально заявили о намерении передать бизнес — это финские производители посуды Holcim и Huhtamaki, Henkel, производитель алюминиевых банок «Болл Наро-Фоминск» и выпускающее бытовую химию предприятие Reckitt Benckiser.

«Мы получили семь заявок от российских бизнесменов, которые хотят купить иностранный бизнес. Но никто не торопится пока продавать. Уйти с рынка легко, а вернуться почти невозможно», — обратил внимание губернатор Московской области.

Мудрого решения Андрей Воробьев ждет и от шведского магазина IKEA. Пока что компания продлила выплату зарплат сотрудникам до сентября. А ее поставщиками являются российские предприятия, среди которых — шесть подмосковных.

«Сейчас большинство уже работает с сетью Hoff. IKEA — стратегический инвестор. Мы им ничего плохого не делали, надеюсь, и они нам не собираются», — заключил губернатор Подмосковья.