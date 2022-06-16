Воробьев отметил высокий уровень поддержки бизнеса в России

В России запустили большую программу поддержки бизнеса — по президентским инициативам и мерам правительства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью РБК заметил, что подобную помощь предпринимателям государство не оказывало никогда.

Глава Подмосковья призвал всех объединиться и вместе работать на развитие собственной страны.

«Такой большой программы поддержки бизнеса — и по президентским инициативам, и по реализации правительства — я, честно говоря, не помню. Поэтому нужно просто объединиться, поверить в себя и двигаться вперед, развивать собственную страну — нашу любимую Россию», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Областной бюджет, добавил он, за пять месяцев 2022 года прибавил 15%. Делать выводы рано, но пока у Подмосковья все складывается хорошо.

«Мы очень надеемся, что выдержим темп, с плюсом закончим. У нас инвестиции, как я уже сказал, вторые в РФ, и весьма успешные проекты реализуются, в том числе по логистике», — заметил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас бизнес переживает непростой момент, когда вероятность ошибки велика.

«Как известно, в жизни не хочется ошибаться, но если ошибаешься, то учишься на ошибках. Я думаю, те инвесторы, которые сегодня приходят, все внимательно взвешивают», — заключил он.