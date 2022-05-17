Воробьев отметил важность участия НКО в поддержке инвалидов, сирот и бизнеса в Подмосковье

Поддержка людей, попавших в сложные ситуации, — вопрос, требующий участия не только власти, но и некоммерческого блока. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил НКО за содействие в проектах помощи инвалидам, сиротам, бизнесу и не только.

Во время встречи с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой губернатор отметил, что регион давно плодотворно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив.

«Эта организация была создана для того, чтобы все передовое внедрялось в регионах. Это касается и предпринимательства, и социальной сферы во всех ее смыслах, а также тех, кому нужна помощь, — детей, инвалидов, тех, кто с серьезными вызовами по здоровью», — подчеркнул Воробьев.

Светлана Чупшева выделила несколько основных направлений, в которых особенно важно участие НКО. Это поддержка семей с детьми-инвалидами, а также вопросы трудоустройства людей с инвалидностью.

Конечно, огромный вклад некоммерческих организаций — бизнеса, фондов, которые помогают компетенциями, технологиями и навыками, уникальными проектами Светлана Чупшева.

Особое внимание — паллиативной помощи, то есть помощи неизлечимо больным жителям, нуждающимся в социальной поддержке и уходе.

«Все, что касается паллиативной помощи, мы договорились отдельно обсудить: как организовать это в Подмосковье на основе тех лучших практик и решений, которые сегодня в отдельных регионах на федеральном уровне приняты», — уточнила Чупшева.

По ее словам, цель — обеспечить правильное взаимодействие государства, некоммерческого сектора, бизнеса для решения жизненных проблем людей, с которыми они сталкиваются в разных сферах.

«Со своей стороны мы благодарим вас, Светлана Витальевна, и готовились к этой встрече. Для чего? Для того, чтобы наши НКО российские — передовые, лучшие — тоже делились, а главное, участвовали в процессах оказания помощи, реабилитации и сопровождения социального блока», — заключил губернатор Подмосковья.

Участие НКО

На встрече с губернатором собрались представители разных некоммерческих организаций Подмосковья.

«Мы приехали, чтобы предложить губернатору Московской области проекты для сотрудничества, чтобы подключались и НКО, и государства, а в перспективе — бизнес», — сообщила директор благотворительного фонда «Образ жизни» Елена Береговая.

От лица фонда она предложила губернатору инициативы по дневной занятости инвалидов и обустройству тренировочных квартир.

«Нас очень поддерживает губернатор. И даже сегодня формат встречи неформальный, где мы могли говорить откровенно и про сложности, и про перспективы. Поддержаны инициативы по дневной занятости и по тренировочным квартирам», — сказала Береговая.

Она отметила опыт Подмосковья в создании семейных центров взамен детских домов.

Уникальный опыт создания семейных центров — в этом отношении Московская область идет впереди многих регионов Елена Береговая.

По ее словам, это новый, недавно появившийся тип заведения. Сегодня в Подмосковье не осталось детских домов: их закрыли, поскольку все дети обрели приемных родителей.

На смену им пришли современные семейные центры, задача которых в максимально короткий срок оказать полноценную и всестороннюю помощь с устройством сирот в семьи.

«То есть ликвидация домов ребенка и открытие уже семейных центров, что меняет функционал и структуру работы с детьми с особенностями и лишенными родительского попечительства», — уточнила Береговая.