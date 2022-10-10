Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье | 360°

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Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

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10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

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Московская область со своей стороны приняла решение о доукомплектации мобилизованных призывников. Вопрос о своевременной доставки необходимых предметов военнослужащим должен быть на постоянном контроле, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Прежде всего, главная задача, которая поставлена перед нами, у нас порядка 30 военкоматов, которые ведут работу по призыву, и все, что связано с частью мобилизации, оснащению, мы со своей стороны должны, как и прежде, обязательно позаботиться, на что есть запрос», — подчеркнул губернатор на совещании с областным правительством.

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Он напомнил, что обмундирование мобилизованным выдает Минобороны, но в Подмосковье приняли решение по доукомплектации. Поэтому, подчеркнул Воробьев, в этом вопросе важно обратить внимание на своевременную доставку того, что нужно военнослужащим.

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«Все то, что мы закупаем, очень нужно. Все это необходимо грамотно распределить. Знаю, что и волонтеры работают, и муниципальные службы, прошу уделить внимание всем этим вопросам», — добавил губернатор.

Андрей Воробьев

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