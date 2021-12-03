Воробьев отметил радикальный спад заражений и госпитализаций с ковидом в Подмосковье

В Московской области в последние три недели наблюдается значительное снижение числа заражений коронавирусом и случаев госпитализации с ковидом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим радикальное снижение и выявленных случаев, и госпитализаций», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Подмосковье входит в число регионов с наиболее высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу. По данным оперштаба, на 3 декабря он составляет 72,5%.

В начале ноября в Подмосковье число выявляемых заражений за сутки доходило до 3429 случаев. За прошлые же сутки в регионе выявили 1813 инфицированных.

Ранее Воробьев рассказал о новых мерах поддержки врачей в Подмосковье. Материальную поддержку введут для 15 категорий врачей, ее размер составит 20 тысяч рублей. Также медикам начнут компенсировать затраты на аренду жилья. Кроме того, подмосковные врачи могут воспользоваться льготной ипотекой по очень низким ставкам и получить бесплатный земельный участок для строительства дома.