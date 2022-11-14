Подмосковье 14 ноября 2022, 12:32 Воробьев отметил положительную динамику бюджета Подмосковья в 2022 году Губернатор Воробьев: бюджет Подмосковья в 2022 году составит около триллиона рублей Телеканал "360"

Читать 360tv в

Бюджет Московской области в 2022 году составит около одного триллиона рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он отметил «положительную динамику» бюджета региона по итогам 11 месяцев.

«В этом году, учитывая помощь правительства России, наш бюджет будет составлять около одного триллиона рублей.

Реклама

Андрей Воробьев выразил надежду на то, что в 2023 году доходы в бюджет региона продолжат наращиваться, «несмотря на все сложности».

Реклама

«Как мы все прекрасно понимаем, от этого зависят наши возможности и на муниципальном, и на региональном уровнях. Те программы, которые мы реализуем и обсуждаем регулярно в течение года», — пояснил губернатор.

Он добавил, что в регионе предусмотрены «достаточно заметные, большие» формы поддержки. На сегодняшнем совещании зачитают доклад о том, как они работают и какие компании приходят в Подмосковье, добавил он.