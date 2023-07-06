Подмосковье 06 июля 2023, 19:07 Губернатор Подмосковья поручил не покупать неудобные скамейки для парков

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Неудобные скамейки в парках — небольшой, но важный для решения вопрос, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik. Он призвал глав городских округов «не покупать такие и не иметь дело с теми, кто делает плохие лавочки».

К губернатору обратилась Марина Маслова, жительница городского округа Ступино. Она поблагодарила за реконструкцию Центрального парка и открытие новых площадок для отдыха, но отметила, что скамейки на аллее неудобные, и попросила их заменить.

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Глава городского округа Сергей Мужальских пояснил, что у них оказался слишком большой наклон спинки. Поэтому после жалоб жителей установили новые и удобные. Торжественное открытие парка после реконструкции свяжут с Днем семьи, любви и верности.

Андрей Воробьев заявил, что не в первый раз слышит комментарии о неудобных скамейках в парках. Он обратился к министру благоустройства Михаилу Хайкину и попросил больше не допускать подобных закупок.

Я прошу, не покупайте и не имейте дело с теми, кто делает плохие скамейки. Парадокс в том, что они стоят столько же, сколько и хорошие. Андрей Воробьев

Глава ведомства согласился с руководителем региона, что разницы в цене действительно нет. Но теперь в парке в Ступине стоят скамейки, которые удобны жителям.

«Учитывая, что последний месяц я про скамейки слышу регулярно, именно на эту маленькую, но важную деталь я прошу вас обратить внимание», — заявил губернатор Московской области.

Он пригласил местную жительницу посетить открытие Центрального парка и заодно отпраздновать День семьи, любви и верности.

«Пусть всегда будет любовь, верность и крепкая семья у жителей Ступина и жителей Подмосковья», — подытожил Андрей Воробьев.

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