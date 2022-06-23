Воробьев открыл ботанические оранжереи в музее-усадьбе «Архангельское»

Легендарные оранжереи начали работать сегодня в музее-усадьбе Архангельское. Торжественную церемонию открытия провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что регион будет стремиться развивать исторические объекты на всей территории Подмосковья.

«Мы понимаем, насколько важен для человека парк, возможность отдохнуть с семьей с близкими, заниматься спортом. И сегодня когда мы зашли в музей-усадьбу „Архангельское“, мы встречали жителей, общались, все они рады, довольны, все отдыхают. И я вспоминаю с чего мы начинали работать здесь, и, конечно, как говорится, это большая разница. Нас житель Подмосковья вдохновил, другой житель Подмосковья внес очень серьезный вклад, третий житель Подмосковья управляет парком, четвертый регулирует все, что касается культуры. Это говорит о том, что когда мы объединимся, мы можем горы свернуть», — сказал губернатор.

Наша задача — на каждой территории Подмосковья сделать интересные исторические места. Я хочу поблагодарить огромное количество людей неравнодушных, которые помогают в этом Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Глава Подмосковья обратил внимание, что сейчас в области реализуют большой проект «50 парков в лесу», его поддержал президент России, и в каждом парке есть активисты, которые вносят какие-то свои элементы, которые радуют и объединяют людей.

«Мне кажется, что во все времена это важно, но сейчас особенно, поэтому я хочу лишь поблагодарить вас за то, что вы вдохновили всех нас и все поддержали», — добавил Воробьев.

Он вспомнил историю, как посещал постановку Сергея Безрукова и сидел в ложе вместе с легендарным Олегом Табаковым. И артист спросил у него, что, по его мнению, самое важное в театре, а затем объяснил, что самое важное — это полный зрительный зал.

«[И сейчас] парк полон людей, довольных радостных, конечно, мы будем ориентироваться на то, что еще нужно добавлять. Говорят, что сложно попасть в ресторан, особенно в выходной день, может быть, есть смысл об этом подумать. Малый, средний бизнес умеет предоставлять очень высокого качества услуги, так что здесь не должно быть преград и барьеров», — подчеркнул он.

Архангельское славилось оранжереями очень давно, но при Николае Юсупове они получили грандиозный размах. Князь на это не жалел средств, скупал редкие растения в разных странах, строил оранжереи и теплицы, между регулярным парком и селом разбил ботанический сад.

Сегодня в выставочном зале состоялось открытие выставки современного искусства «Сады искусств. Метаморфозы». Она будет проходить вплоть до 31 октября.

Из юсуповской коллекции предстанут мрамор Антонио Кановы, акварели, геральдика. Традиционные сюжеты откроют с помощью новых смыслов в инсталляциях современных художников. Посетители услышат звуковую инсталляцию, прочувствуют «Сады искусств» благодаря аромадизайну.

В кинолектории откроется масштабная программа показов авторских фильмов, лекций, обсуждений, встреч, где будет исследоваться усадебная культурная идентичность.